Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 135,48 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 135,48 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 135,50 EUR. Bei 134,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.635 Stück gehandelt.

Am 24.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 135,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 56,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,49 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 11.763,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.07.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

