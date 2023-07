Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 133,44 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 133,44 EUR. Bei 133,20 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.666 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 135,42 EUR. 1,48 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 54,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 140,44 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 12.000,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 11.763,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

