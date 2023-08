Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 129,98 EUR.

Mit einem Wert von 129,98 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 131,78 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,96 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 131,00 EUR. Bisher wurden heute 34.562 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,53 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 33,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,78 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Am 27.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig wurden 15.900,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 5,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

