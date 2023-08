Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Bei der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 130,08 EUR.

Mit einem Wert von 130,08 EUR bewegte sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 131,78 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 129,86 EUR. Bei 131,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 66.329 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 138,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.07.2023). Mit einem Zuwachs von 6,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,48 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,78 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 32,50 Prozent auf 15.900,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

