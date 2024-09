Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 134,34 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 134,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 134,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,48 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.998 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,20 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 162,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 16,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Am 29.10.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 5,31 EUR je Aktie belaufen.

