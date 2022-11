Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag nahe Nulllinie

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 113,76 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 114,08 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,88 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 78.486 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 6,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,53 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,47 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,00 EUR.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 13.309,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 10.518,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 16.02.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2022 4,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

