Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 121,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,00 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 121,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.858 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 122,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,53 EUR fiel das Papier am 03.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 39,84 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,00 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 28.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Airbus SE (ex EADS) veröffentlicht werden. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie leichter: Airbus liefert taktische Satelliten-Kommunikation für belgische Armee

Delta- und Airbus-Aktien profitieren: Delta Air Lines ordert 12 weitere Airbus A220

Airbus-Aktie leichter: Berenberg senkt Bewertung und Kursziel für Airbus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Airbus