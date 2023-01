Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochvormittag mit Kursplus

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 09:22 Uhr 1,0 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 122,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 121,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.657 Stück gehandelt.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 122,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,03 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.10.2022 bei 86,53 EUR. Abschläge von 40,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 145,00 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 28.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE (ex EADS) ein EPS von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.518,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2023 terminiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie in Höhe von 9,35 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com