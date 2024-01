Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Kursplus

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 147,56 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 147,56 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 148,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.705 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 bei 150,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 2,08 Prozent niedriger. Am 07.02.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 112,02 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 31,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 149,00 EUR aus.

Am 08.11.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Am 13.02.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,55 EUR je Aktie.

