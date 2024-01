Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 148,00 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 148,00 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zog in der Spitze bis auf 148,36 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 147,44 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.179 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 150,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2024). 1,82 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.02.2023 (112,02 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,31 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 149,00 EUR.

Am 08.11.2023 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

NYSE-Wert Boeing-Aktie fester: Alaska-Airlines-Chef 'wütend' nach Boeing-Zwischenfall - Boeing-Flieger verliert kurz vor Start in den USA ein Rad

Airbus-Aktie nach Rally schwächer - Augen auf Ausblick

Overweight von Barclays Capital für Airbus SE (ex EADS)-Aktie