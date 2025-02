Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 165,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,4 Prozent auf 165,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 166,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.570 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Abschläge von 24,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,63 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 171,78 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24,72 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 06.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,76 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

