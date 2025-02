Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Dienstagnachmittag gefragt

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 165,52 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 165,52 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 166,42 EUR. Bei 164,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 182.775 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 173,82 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 4,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2024). Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 32,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,63 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 171,78 EUR angegeben.

Am 20.02.2025 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 3,07 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 1,85 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 06.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Montagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Schwacher Handel: STOXX 50 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein