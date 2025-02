Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 165,40 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 165,40 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 166,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,72 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.819 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 173,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 5,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,63 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,78 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 20.02.2025. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,85 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 24,72 Mrd. EUR gegenüber 22,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 06.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,76 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

