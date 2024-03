Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Mittag stärker

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 170,14 EUR zu.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 170,14 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 170,68 EUR aus. Mit einem Wert von 170,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.296 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,41 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 116,46 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 31,55 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 166,63 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 2,13 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.886,00 EUR im Vergleich zu 20.644,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,65 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse