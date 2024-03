Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) schiebt sich am Nachmittag vor

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 170,14 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 170,14 EUR. Bei 170,68 EUR markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 144.123 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (116,46 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 01.05.2024 präsentieren.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse