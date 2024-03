Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Vormittag an

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 170,22 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 170,22 EUR zu. Bei 170,68 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 170,02 EUR. Bisher wurden heute 8.351 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 31,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,41 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 166,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 14.897,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 20.644,00 EUR umgesetzt worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2024 wird am 01.05.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Verluste in Paris: CAC 40 schwächelt schlussendlich

Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag mit Abgaben

Buy für Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse