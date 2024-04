Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 159,58 EUR ab.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 159,58 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 159,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 162,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.072 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 172,82 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 7,66 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,75 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,42 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,88 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 15.02.2024 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,13 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Airbus SE (ex EADS) im vergangenen Quartal 22,89 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Airbus SE (ex EADS) 20,64 Mrd. EUR umsetzen können.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Am 30.04.2025 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 6,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Ausblick: Airbus stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DAX 40-Papier Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airbus SE (ex EADS) von vor 5 Jahren eingefahren

RTX-Aktie gibt nach starken Zahlen dennoch etwas nach