Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 157,12 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 157,12 EUR ab. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 157,00 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 162,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 232.704 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 172,82 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,99 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 120,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Airbus SE (ex EADS) seine Aktionäre 2023 mit 1,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 177,88 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Mit einem Umsatz von 14,90 Mrd. EUR, gegenüber 20,64 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 27,84 Prozent präsentiert.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

