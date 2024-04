Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 161,84 EUR ab.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 161,84 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 161,26 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.347 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 27.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,82 EUR. 6,78 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.05.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,42 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,88 EUR an.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 27,84 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.04.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

