Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 135,88 EUR abwärts.

Der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 135,88 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 136,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.739 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,46 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 36,32 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,44 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

