Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,3 Prozent auf 131,96 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 131,96 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 131,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,50 EUR. Bisher wurden heute 278.564 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 138,72 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,12 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 86,53 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,43 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,59 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11.763,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,60 EUR je Aktie.

