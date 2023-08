Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 129,60 EUR.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 129,60 EUR. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 129,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 128,48 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64.617 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.07.2023 auf bis zu 138,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 7,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 33,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,78 EUR.

Am 27.07.2023 legte Airbus SE (ex EADS) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 32,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.900,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 12.000,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 30.10.2024 wird Airbus SE (ex EADS) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

