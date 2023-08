Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagnachmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 130,36 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 130,36 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 130,94 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 189.202 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,41 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,53 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 33,62 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,78 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 27.07.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.900,00 EUR im Vergleich zu 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,63 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

