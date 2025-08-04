DAX24.330 -0,1%ESt505.472 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.431 -0,4%Nas21.517 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1703 -0,2%Öl68,56 +1,1%Gold3.373 ±0,0%
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 181,52 EUR nach oben.

Airbus SE
181,64 EUR
Das Papier von Airbus SE legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 181,52 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 182,02 EUR. Bei 179,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 49.860 Aktien.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 186,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbus SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 31,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 lud Airbus SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,47 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Boeing-Aktie steigt: Boeing nähert sich offenbar Großauftrag aus China

Airbus-Aktie fällt: Beschäftigte in Großbritannien kündigen 10 Streiktage im September an

Investment-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Jefferies & Company Inc.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.2025Airbus SE NeutralUBS AG
01.05.2025Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

