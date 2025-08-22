DAX24.264 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,87 +0,1%Gold3.363 -0,3%
Kursentwicklung

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag mit roter Tendenz

25.08.25 09:24 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Airbus SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 180,38 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
180,56 EUR 0,32 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 180,38 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 179,46 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,70 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 9.019 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,94 EUR) erklomm das Papier am 18.07.2025. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 3,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 124,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,85 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,77 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,56 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbus SE ein EPS von 0,29 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Airbus SE-Aktie in Höhe von 6,47 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
