Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 140,68 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 140,68 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 140,52 EUR ein. Bei 140,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.467 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.03.2024 auf bis zu 172,82 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 18,60 Prozent niedriger. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 11,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 160,33 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,00 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,90 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 29.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2024 5,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Boeing-Aktie auf Talfahrt: Streikende Boeing-Arbeiter auch mit neuem Angebot nicht zufrieden

Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone