Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 139,54 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 266.878 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,98 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 110,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 20,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 146,25 EUR.

Airbus SE (ex EADS) veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 14.897,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Airbus SE (ex EADS) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE (ex EADS)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,58 EUR fest.

