Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag im Plus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 139,54 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE (ex EADS) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:35 Uhr 0,5 Prozent auf 139,54 EUR. Kurzfristig markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 138,70 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 266.878 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 143,98 EUR. Gewinne von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 110,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 146,25 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14.897,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Airbus SE (ex EADS).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,58 EUR je Aktie belaufen.

