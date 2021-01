Airbus SE (ex EADS)-Aktie aktuell: Airbus SE (ex EADS) zieht an

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 86,09 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 87,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 236.698 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 12.02.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,92 EUR. Am 18.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 47,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 97,58 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Airbus SE (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.

