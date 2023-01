Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) macht am Donnerstagmittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 120,94 EUR zu. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 120,94 EUR zu. Bei 119,54 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 119.669 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 25.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 122,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 0,87 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 39,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Durchschnitt mit 143,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 28.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 0,85 EUR gegenüber 0,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q4 2022 wird am 16.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 15.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,90 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

