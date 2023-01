Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Anleger schicken Airbus SE (ex EADS) am Donnerstagvormittag ins Minus

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 119,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 119,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 119,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.834 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 122,00 EUR. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 2,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,53 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 145,00 EUR.

Am 28.10.2022 hat Airbus SE (ex EADS) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,51 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Airbus SE (ex EADS) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.309,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10.518,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 16.02.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 15.02.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,03 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie stabil: Airbus steigerte 2022 Hubschrauber-Auslieferungen

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Airbus-Aktie leichter: Airbus liefert taktische Satelliten-Kommunikation für belgische Armee

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com