Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 148,78 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 148,78 EUR. Bei 149,20 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 148,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 206.075 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2024 auf bis zu 150,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 1,27 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 112,02 EUR. Dieser Wert wurde am 07.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 151,25 EUR an.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 14.897,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 13.309,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

