Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) legt am Freitagvormittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 148,88 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 149,20 EUR aus. Bei 148,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.573 Stück gehandelt.

Bei 150,70 EUR markierte der Titel am 23.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,22 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.02.2023 auf bis zu 112,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 24,76 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Das EPS lag bei 1,02 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

