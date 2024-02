Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Montagvormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 147,36 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 147,36 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bisher bei 147,06 EUR. Mit einem Wert von 147,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.528 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 152,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,58 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 150,75 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 2,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.886,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20.644,00 EUR in den Büchern standen.

Airbus SE (ex EADS) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,54 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

