Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 166,08 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie sogar auf 166,28 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 164,86 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 75.813 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 173,82 EUR markierte der Titel am 18.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 4,66 Prozent Plus fehlen der Airbus SE (ex EADS)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 24,89 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,67 EUR, nach 2,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Airbus SE (ex EADS) mit einem Umsatz von insgesamt 24,72 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,00 Prozent gesteigert.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,73 EUR in den Büchern stehen haben wird.

