Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE (ex EADS)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 167,10 EUR nach oben.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 167,10 EUR. Bei 168,20 EUR erreichte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 164,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 167.420 Airbus SE (ex EADS)-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 173,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie damit 33,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,67 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 171,78 EUR.

Am 20.02.2025 lud Airbus SE (ex EADS) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,07 EUR, nach 1,85 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE (ex EADS) 24,72 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE (ex EADS)-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.04.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 06.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

