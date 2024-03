Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Mittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Airbus SE (ex EADS) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 170,42 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Airbus SE (ex EADS)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 170,42 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 170,66 EUR. Bei 170,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61.584 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 170,84 EUR an. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 0,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 117,94 EUR fiel das Papier am 29.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 30,79 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 166,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 22.886,00 EUR gegenüber 20.644,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.05.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,65 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

