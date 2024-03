Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Airbus SE (ex EADS) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 170,34 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 170,34 EUR zu. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 171,14 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,26 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 132.398 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie. Bei einem Wert von 117,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 44,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Airbus SE (ex EADS)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 166,63 EUR.

Am 15.02.2024 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,13 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.886,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE (ex EADS) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 01.05.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

