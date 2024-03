Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag kaum verändert

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 170,10 EUR.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 170,10 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 170,46 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 169,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,26 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.636 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 170,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,44 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.03.2023 bei 117,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 166,63 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,84 Prozent auf 14.897,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.644,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,65 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

