Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 155,54 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 155,54 EUR ab. In der Spitze büßte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 153,74 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 157,98 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 214.864 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,82 EUR erreichte der Titel am 27.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit noch 11,11 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,42 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 179,38 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 15.02.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,89 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 20,64 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 30.04.2025 werfen.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 6,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

