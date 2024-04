Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 157,12 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 157,12 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 153,74 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 157,98 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 370.400 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Bei 172,82 EUR markierte der Titel am 27.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 9,08 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 120,08 EUR am 12.05.2023. Mit Abgaben von 23,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE (ex EADS)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,42 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE (ex EADS) 1,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 179,38 EUR angegeben.

Airbus SE (ex EADS) gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE (ex EADS) ein EPS in Höhe von 6,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

