Airbus SE (ex EADS) Aktie News: Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 107,78 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 108,28 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 104,48 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 198.043 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,06 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,97 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 90,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 147,67 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,55 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.460,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.000,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Airbus SE (ex EADS)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,96 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

