Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 126,54 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 126,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ging bis auf 125,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 127,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 62.083 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 19.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie liegt somit 5,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,53 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie ist somit 31,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wird bei 139,89 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,59 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 1,49 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 11.763,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2023 erfolgen. Airbus SE (ex EADS) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,60 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie belaufen.

