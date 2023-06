Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Vormittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 126,02 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 126,02 EUR. Der Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,00 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,00 EUR. Von der Airbus SE (ex EADS)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.833 Stück gehandelt.

Bei 133,98 EUR markierte der Titel am 19.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 86,53 EUR am 04.10.2022. Mit Abgaben von 31,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 139,89 EUR.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Airbus SE (ex EADS) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.763,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 25.07.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE (ex EADS) einen Gewinn von 5,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

