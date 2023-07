Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Airbus SE (ex EADS) im Fokus

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 132,10 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 132,10 EUR. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,98 EUR ab. Bei 133,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 120.190 Stück.

Am 25.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 138,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Airbus SE (ex EADS) am 03.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,59 EUR, nach 1,49 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 11.763,00 EUR, gegenüber 12.000,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,98 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Airbus SE (ex EADS) rechnen Experten am 30.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,59 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

