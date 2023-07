Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Vormittag billiger

Blick auf Airbus SE (ex EADS)-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Airbus SE (ex EADS). Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 129,98 EUR abwärts.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 129,98 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 129,98 EUR. Bei 133,98 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.212 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 138,72 EUR markierte der Titel am 25.07.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 86,53 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 33,43 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 140,44 EUR je Airbus SE (ex EADS)-Aktie aus.

Am 03.05.2023 hat Airbus SE (ex EADS) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,98 Prozent auf 11.763,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 12.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,59 EUR je Aktie in den Airbus SE (ex EADS)-Büchern.

