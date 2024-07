Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 130,26 EUR zu.

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 130,26 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 130,32 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 128,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.109 Airbus SE (ex EADS)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie somit 24,63 Prozent niedriger. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 120,24 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR an Airbus SE (ex EADS)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 160,33 EUR für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Airbus SE (ex EADS) am 25.04.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 12,83 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE (ex EADS) 11,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbus SE (ex EADS)-Gewinn in Höhe von 5,53 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

RTX-Aktie zieht kräftig an: Raytheon Technologies verzeichnet starkes zweite Quartal

Schwache Performance in Paris: CAC 40 fällt letztendlich zurück

Airbus-Aktie schwächer: Flynas kauft 75 Flugzeuge