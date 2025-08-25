Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Airbus SE
Die Aktie von Airbus SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 178,40 EUR abwärts.
Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 178,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 178,14 EUR. Mit einem Wert von 178,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.126 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 4,79 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2024 auf bis zu 124,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 30,08 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,56 EUR je Airbus SE-Aktie an.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 29.10.2025 gerechnet. Am 29.10.2026 wird Airbus SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbus SE einen Gewinn von 6,47 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
