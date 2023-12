Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) zieht am Mittag an

Kurs der Airbus SE (ex EADS)

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 139,54 EUR.

Die Aktie legte um 17:35 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 139,54 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bei 140,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 266.878 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,98 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,18 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 29.12.2022 Kursverluste bis auf 110,64 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 146,25 EUR.

Am 08.11.2023 äußerte sich Airbus SE (ex EADS) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE (ex EADS) 0,85 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.309,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Airbus SE (ex EADS)-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Airbus SE (ex EADS)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,58 EUR je Aktie.

