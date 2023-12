Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienentwicklung

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Airbus SE (ex EADS)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 139,54 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE (ex EADS)-Papiere um 17:35 Uhr 0,5 Prozent. In der Spitze legte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 140,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 266.878 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 143,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,71 Prozent könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 146,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbus SE (ex EADS) am 08.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,93 Prozent auf 14.897,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.309,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Airbus SE (ex EADS) wird am 15.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

In der Airbus SE (ex EADS)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Airbus-Aktie freundlich: Airbus erhält Milliardenauftrag von spanischer Luftwaffe

Airbus SE (ex EADS)-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform

DAX 40-Titel Airbus SE (ex EADS)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE (ex EADS)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen